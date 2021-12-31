Несколько аэродромов Южного военного округа отремонтируют в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 декабря. /ТАСС/. Аэродромы Южного военного округа в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях планируется отремонтировать в 2022 году, сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью газете "Военный вестник Юга России".

"На 2022 год спланирован ремонт еще 42 тыс. кв. метров искусственного покрытия на аэродромах Миллерово, Мариновка, Приморско-Ахтарск, Крымск. Нам предстоит уложить более 3 500 плит ПАГ (плиты аэродромные гладкие - прим. ТАСС)", - сказал Гостев.

Он уточнил, что в 2021 году выполнены работы по ремонту искусственного покрытия аэродромов в Ростовской области и на Ставрополье: Морозовск, Ростов (Центральный), Зерноград, Буденновск. Отремонтировано 57 тыс. кв. метров искусственного покрытия, почти 6 тыс. плит. На данных аэродромах вновь выполняются плановые полеты.

Кроме того, на аэродромах Бельбек (Севастополь) и Кореновск (Краснодарский край) заканчиваются работы по строительству 39 объектов служебно-технической застройки. Строятся котельная, учебно-тренировочная зона, инженерные сети и другие объекты. "Все эти мероприятия позволят улучшить условия службы личного состава армии ВВС и ПВО, повысят качество боевой подготовки и помогут успешно решать учебно-боевые и специальные задачи", - отметил Гостев.