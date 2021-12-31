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Предприятия ОАК выполнили обязательства по гособоронзаказу 2021 года

В корпорации сообщили, что в настоящий момент наращивается серийное производство истребителей пятого поколения Су-57

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о выполнении своими предприятиями государственного оборонного заказа 2021 года. Об этом говорится в видеосюжете, посвященном итогам года и размещенном на канале ОАК в YouTube.

"Предприятия ОАК выполнили обязательства по гособоронзаказу", - говорится в ролике.

Как уточнили в корпорации, в настоящий момент наращивается серийное производство истребителей пятого поколения Су-57.

В январе 2021 года в ОАК сообщили журналистам, что корпорация разворачивает мощности для производства многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. С 2021 года планировалось увеличение темпов постройки самолетов данного типа.

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