Сухопутные войска получат более 400 единиц бронетанковой техники

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации получат в этом году свыше 400 единиц бронетанковой техники. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в понедельник.

"В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

В частности, будут переданы современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, которые хорошо зарекомендовали себя в разных климатических зонах.

"В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - добавили в ведомстве.