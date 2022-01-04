Два оснащенных новыми образцами вооружения Ту-160М пополнят дальнюю авиацию РФ в 2022 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М, которые поступят в дальнюю авиацию в 2022 году, будут оснащены новыми комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новыми образцами вооружения. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Процесс модернизации самолетов дальней авиации осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а так же установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа", - привели в Минобороны слова командующего дальней авиацией, Героя России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В Минобороны РФ напомнили, что в 2021 году соединения дальней авиации пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. "План боевой подготовки дальней авиации за прошедший год выполнен на 100 процентов, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды. Особенностью 2021 года стало проведение третьего совместного воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая, а также выполнение задач патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.

Ранее на расширенном заседании коллегии военного ведомства глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в авиационные стратегические ядерные силы в 2022 году планируется поставить два стратегических ракетоносца Ту-160М.

Ту-160 (неофициальное российское название "Белый лебедь") - советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации Воздушно-космических сил России. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте.