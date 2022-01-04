Путин встретился с гендиректором корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

НОВО-ОГАРЕВО, 4 января. /ТАСС/. Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) за два десятилетия существования удалось сохранить базовые предприятия и развить их, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором предприятия Борисом Обносовым.

"В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. <…> На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия - ядро будущей корпорации, но и потом развить его", - сказал Путин.

Обносов рассказал главе государства о деятельности и основных успехах КТРВ. При этом, как заметил Путин, корпорации "достаточно сложно развивать гражданскую часть". Обносов согласился с этим, но привел в пример продукты, производимые из композитных материалов, например, искусственные суставы или трубы для ТЭЦ.

Президент в конце декабря присвоил Обносову звание Героя России "за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - один из крупнейших российских оборонно-промышленных холдингов. 100% акций корпорации находятся в собственности Росимущества. Штаб-квартира КТРВ расположена в подмосковном Королеве.

Корпорация была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Ядром объединения стал государственный научно-производственный центр "Звезда-Стрела" - предприятие - разработчик ракет, ведущее свою историю с 1924 года. Позднее в состав КТРВ были включены ряд профильных конструкторских бюро и заводов.