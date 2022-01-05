Облик перспективного боевого вертолета будет утвержден в течение полутора лет

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Промышленность и Минобороны РФ в настоящее время заканчивают обсуждение требований к перспективному боевому вертолету, в ближайшие полтора года будет определен облик винтокрылой машины нового поколения. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас идет обсуждение и финализация требований к перспективному боевому вертолету. Идет диалог. В ближайшие полтора-два года обсуждение перспективной машины с военным ведомством будут завершено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время идут обсуждения требований к перспективному летательному аппарату на уровне технических специалистов Минобороны и промышленности. Следующая стадия - обсуждение в рамках военно-промышленной комиссии.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский заявил, что основными принципами, которые будут отличать перспективный ударный вертолет от машин текущего поколения, станет опциональное пилотирование, подключение к общему информационному полю и унификация авиационных средств поражения.