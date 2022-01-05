СМИ: Япония хочет создать электромагнитные пушки для борьбы с гиперзвуковыми ракетами

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Минобороны Японии намерено заняться разработкой электромагнитных пушек, способных противодействовать гиперзвуковым ракетам. Об этом сообщила в среду газета Nikkei.

Речь идет о технологии, получившей название "рельсотрон", которая разгоняет снаряд за счет магнитного поля. В этом случае стартовая скорость, по расчетам, может составить около 2 300 м/с, что на 600 м/с выше по сравнению с обычными пусковыми установками. Эта скорость также выше, чем у гиперзвуковых ракет, что делает электромагнитные пушки достаточно эффективным средством обороны.

Тем не менее сейчас рельсотроны официально не применяются ни в одной стране. При их создании необходимо учитывать ряд параметров, в частности, нужно продумать расположение направляющих так, чтобы магнитное поле внутри установки стало сильным, и выбрать прочный металл, который легко проводит электричество.

Япония рассчитывает завершить разработку электромагнитной пушки во второй половине текущего десятилетия. К 2030 году этот вид оружия должен укрепить нынешнюю систему противоракетной обороны страны. Помимо этого в Токио также рассчитывают принять на вооружение ракеты большой дальности и создать сеть разведывательных спутников, способных фиксировать момент запуска и траекторию полета гиперзвуковых ракет.

Последние несколько лет Япония увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В следующем финансовом году (начнется в апреле 2022 года) ассигнования на эти цели, согласно проекту госбюджета, вырастут примерно на 50 млрд иен по сравнению с текущим годом и составят 5,37 трлн иен ($46,9 млрд по текущему курсу), что станет рекордно высоким показателем.

Более того, по данным Nikkei, правительство Японии намерено в рамках следующего среднесрочного плана развития оборонного потенциала на период с 2023 по 2027 год довести уровень расходов на эти цели до рекордных 30 трлн иен ($262,8 млрд). По сравнению с текущей пятилеткой траты должны вырасти примерно на 10% из расчета 6 трлн иен в год.