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Новая техника ВС РФ

В 2022 году в войска РХБЗ поступят на вооружение новые машины разведки

Для машины разработали новый приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в 1,5-2 раза

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфунк-К" поступят в 2022 году на вооружение войск РХБЗ. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Первые образцы машин РХБ разведки РХМ-9 поступят в мобильное соединение РХБЗ, дислоцирующиеся в Саратовской области", - уточнили в военном ведомстве.

Для машины разработан новый приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в 1,5-2 раза. Кроме того, авиабеспилотник из состава машины РХМ-9 позволяет вести радиационную разведку местности на высотах до 300 м в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления. При необходимости его можно использовать для решения других задач.

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