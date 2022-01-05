С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" примут участие в параде в честь снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Системы С-400 "Триумф", комплексы "Панцирь-С", вертолеты, а также личный состав примут участие в параде на Дворцовой площади в ознаменование 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Западного военного округа.

"Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", боевые машины зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" объединения в парадном строю пройдут по Дворцовой площади. А в небе над городом пролетят боевые машины оперативно-тактической и армейской авиации армии", - сказали в округе.

Боевые расчеты приступили к репетициям уже в конце прошлого года.

В январе 2022 года Петербург будет отмечать 79 лет со дня прорыва блокады и 78 - со дня полного освобождения города. В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, состоятся традиционные церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище и у других мест захоронения.