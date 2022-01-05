Путин: ОПК не сложно участвовать в тендерах Минздрава, но нужно обсуждать заказы

НОВО-ОГАРЕВО, 5 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что нет никаких сложностей в выполнении предприятиями ОПК комплексных заказов, которые размещает Минздрав, но необходимо обсуждать формирование таких заказов.

Такое мнение глава государства высказал на встрече с генеральным конструктором "Алмаз-Антея" Павлом Созиновым. Президент поинтересовался, как у компании выстраиваются отношения с Минздравом и другими ведомствами. Созинов посетовал, что процесс идет сложно.

"Нет, это не сложно. Это сложно для вас, но не сложно для тех, кто формирует эти заказы. Поэтому об этом нужно отдельно поговорить", - заявил Путин.

По словам Созинова, проблема в том, что в ряде случаев действуют комплексные контракты и не всегда отдельно взятая номенклатура техники покупается отдельно. "Она зачастую разыгрывается на уровне тендеров, где в тендер включается большое количество оборудования и техники, которое не является, допустим, только рентгенографией, а много чего еще, что, скажем, мы не производим, а кто-то другой производит. Очень часто туда попадают, естественно, "забугорные" производители. И это сложно", - высказал свою позицию генеральный конструктор "Алмаз-Антея", признав, что такой вопрос есть.