Российская армия впервые получит ЗРК "Гибка-С" в 2022 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности "Гибка-С" впервые поступят на вооружение российской армии в этом году. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Зенитный ракетный комплекс "Гибка-С" малой дальности предназначен для обеспечения противовоздушной обороны и способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, летящим на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

"Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в этом году", - сообщили в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена, что позволит им вести круглосуточное боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

Кроме того, по информации Минобороны, в войска продолжится поставка современного переносного зенитного ракетного комплекса "Верба", имеющего высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.