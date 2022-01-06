Первые основные силы российских миротворцев ОДКБ прибыли в Казахстан

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Самолеты ВКС РФ доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ - на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром "Ульяновск-Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации.