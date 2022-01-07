Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Самолетами военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан. Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный". В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, подразделения российских миротворцев ОДКБ, уже находящиеся в Казахстане, приступили к выполнению задач и обеспечению приема основных сил миротворческого контингента.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента", - отметили в военном ведомстве.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченное время для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В их состав вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.