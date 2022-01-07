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Протесты в Казахстане
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Миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы ОДКБ вместе с правоохранителями также поддерживают правопорядок в Казахстане
© Министерство обороны России/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты", - сказал Конашенков.

Также он сообщил, что миротворцы ОДКБ вместе с правоохранителями поддерживают правопорядок в Казахстане.

По словам официального представителя военного ведомства, сейчас под охрану взято генеральное консульство Российской Федерации, расположенное в Алма-Ате, и другие важные объекты.

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