Самолеты ВКС РФ перебрасывают миротворцев ОДКБ из Армении в Казахстан

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России с подразделением из Армении миротворческого контингента ОДКБ вылетели из аэропорта Звартноц в Казахстан. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны России.

На эту тему

"Три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из аэропорта Звартноц Республики Армения в Республику Казахстан", - сообщили в военном ведомстве.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.