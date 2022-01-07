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Протесты в Казахстане
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Миротворцы в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям

Прибывшие в Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

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"По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что прибывшие в Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач.

"Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры", - сказали в ведомстве.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

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