Шойгу поддерживает контакт с коллегами из ОДКБ по миротворческой операции в Казахстане

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан. Об этом в пятницу сообщили в военном ведомстве России.

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Отмечается, что глава российского военного ведомства по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане.

"По всем обсуждаемым вопросам достигается согласие", - сказали в Минобороны РФ.