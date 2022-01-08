В танковую армию ЗВО в 2022 году поступит дивизион самоходных гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дивизион новейших самоходных гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Несколько десятков единиц межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" поступит на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2022 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что "Коалиция-СВ" оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.