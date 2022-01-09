{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Черноморский флот провел учения в Крыму по уничтожению атакующих вражеских беспилотников

В ходе мероприятия отработали вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения в Крыму. Одним из элементов стало отражение атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в пресс-службе ЧФ.

"Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" проведена тренировка по зонам ответственности. В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа. Привлекались самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Теги
РоссияКрым
Шойгу заявил, что информационная война идет на всех фронтах
Министр обороны отметил, что Россия "проигрывать в этой войне не имеет права"
Читать полностью