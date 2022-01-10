Военные на юге России получат ЗРС С-500 "Прометей" до 2025 года

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 "Прометей" поступят в южные части российской армии до 2025 года. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью газете "Красная звезда" , опубликованном в понедельник.

"До 2025 года в части объединения спланированы поставки самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 "Прометей", - сказал Гостев.

Как сообщал ранее источник ТАСС, новая ЗРС С-550 на основе ЗРС С-500 "Прометей" будет вместе с нею обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России. "ЗРС С-550 не придет на замену С-500, потому что она не совершеннее своей предшественницы. По сути, она является ее несколько облегченной версией. Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у "Прометея". И силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться", - сказал он.

Оснащенность

Гостев добавил, что подразделения армии в Крыму на 100% обеспечены современным вооружением.

"Особо хочу подчеркнуть: части и соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированные на Крымском полуострове, на сто процентов обеспечены современными образцами вооружения", - сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, оснащенность 4-й армии позволяет выполнять поставленные задачи. "Несомненно, [оснащенности] достаточно [для выполнения задач]. На сегодняшний день показатель новых и модернизированных образцов ВВСТ номенклатуры ВКС 4-й армии ВВС и ПВО составляет 88%. Обеспеченность современной авиационной техникой достигла 81%. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3,5%. Радиоэлектронной техникой мы обеспечены на 82%, что на 7% выше прошлого года. Показатель обеспеченности техникой зенитных ракетных войск достиг стопроцентной отметки", - сказал командующий.

Поставки С-500

16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что система С-500 начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. 20 июля Минобороны РФ сообщило, что ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

ЗРС С-500 "Прометей" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года. С-500 придет на смену ЗРС С-400 "Триумф".