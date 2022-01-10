Окончательное решение по судьбе шестого фрегата проекта 11356 еще не приняли

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Окончательное решение по судьбе шестого фрегата проекта 11356 постройки Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) пока не принято. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ПСЗ Илья Самарин.

"Шестой корпус проекта 11356 в настоящее время законсервирован и находится на акватории завода, окончательное решение не принято", - сказал он, отвечая на вопрос определилось ли Минобороны РФ с судьбой шестого корпуса этого проекта.

Первоначальными планами предполагалось строительство шести фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота (ЧФ) России. Однако эти планы пришлось корректировать после отказа Украины поставлять силовые установки. В итоге ЧФ получил три фрегата этого проекта, три корпуса были спущены на воду.

В 2018 году был подписан контракт, согласно которому ПСЗ достроит два корпуса для ВМС Индии, еще два при российском участии будут строиться на индийской верфи Goa Shipyard Ltd. Газотурбинные установки были напрямую закуплены Индией на Украине и будут поставляться на "Янтарь" индийским правительством. Первые два корабля постройки ПСЗ планируется передать ВМС Индии в 2023 и 2024 годы.

В российской версии проекта 11356 каждый фрегат несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс". Индийские фрегаты получат на вооружение противокорабельные ракеты "БраМос" российско-индийского производства. С российской стороны в одноименном совместной предприятии принимает участие реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение).

Ранее ПСЗ и "Балтийский завод" построили шесть фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии.