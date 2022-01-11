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Серия учений военных России, Индии, Египта и Пакистана пройдет осенью

В частности, на территории ЮВО запланировано проведение совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2022"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Серия учений с участием российских военнослужащих, военных из Индии, Египта и Пакистана пройдет осенью, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На территории ЮВО спланировано проведение совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2022". Сухопутные подразделения вооруженных сил России и Индии в сентябре отработают совместные учебные задачи на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области. Морская составляющая учения будет организована в акватории Черного моря. <…> В Исламскую Республику Пакистан на совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2022" подразделения ЮВО отправятся в октябре. Специалисты войсковой противовоздушной обороны ЮВО готовятся в сентябре провести совместное российско-египетское учение "Стрела дружбы - 2022" на территории Арабской Республики Египет", - говорится в сообщении.

Военные моряки из Египта совместно с экипажами кораблей Черноморского флота в текущем году примут участие в маневрах в акватории Черного моря. А в Каспийском море пройдут совместные российско-казахстанские учения.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие ЮВО в августе отправятся в Алжир, где примут участие в совместных тактических учениях с военными республики. Моряки Черноморского флота с коллегами из Алжира проведут учения в Средиземном море.

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ИндияПакистанЕгипетРоссия
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