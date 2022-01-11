Корпуса двух модернизированных больших десантных кораблей формируют на заводе "Янтарь"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Большие десантные корабли (БДК) модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" строятся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по корректированному техническому проекту, их корпуса формируются на стапелях. Об этом ТАСС сообщил гендиректор завода Илья Самарин.

"Строительство этих БДК осуществляется по корректированному техническому проекту. Период производственного цикла строительства сегодня - стапельный. Идет формирование корпусов обоих кораблей", - сказал он.

Гендиректор пояснил, что заложенные на ПСЗ корабли "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" значительно отличаются от проектов своих предшественников, поэтому графики строительства скорректированы с учетом работы по их модернизации.

"До начала испытаний предстоит выполнить еще очень много производственных задач в технологической последовательности, так что говорить про заводские ходовые испытания этих кораблей пока преждевременно", - отметил Самарин.

БДК модернизированного проекта "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" будут отличаться от предшествующих вариантов повышенными эксплуатационными возможностями и составят основу обновленных десантных сил ВМФ РФ. Водоизмещение кораблей проекта 11711 - свыше 6 тыс. тонн. Каждый из них способен транспортировать до 13 основных боевых танков, или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, или до 30 машин, а также батальон морской пехоты.