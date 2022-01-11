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Источник: корабельный ракетный комплекс "Ответ" принят на вооружение ВМФ России

В течение года комплекс серийно поставляется на корабли флота, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Новейший корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" принят на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Противолодочный комплекс "Ответ" принят на вооружение российского ВМФ. Уже в течение года он серийно поставляется на корабли флота", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник сообщал ТАСС об успешном завершении государственных испытаний комплекса. Испытания велись с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов".

Комплекс "Ответ"

15 декабря в российском военном ведомстве сообщили, что фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в Японском море произвел пуск ракеты комплекса "Ответ", которая успешно поразила подводную цель.

Разработчик комплекса - концерн "МПО "Гидпроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"). По данным открытых источников, "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон").

В головной части ракеты "Ответа" находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей - 40 км.

Источник ТАСС сообщал, что ведется работа над увеличением дальности крылатой ракеты комплекса - она может быть как минимум удвоена. Планируется, что "Ответом" будет оснащена большая часть надводных кораблей ВМФ РФ, включая тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

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