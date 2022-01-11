Отряд кораблей ТОФ в рамках дальнего похода вышел в Индийский океан

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе дальнего похода прошел Малакский пролив и вышел в Индийский океан, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", пройдя Малакский пролив, вышел в Индийский океан. Корабли ТОФ отправились в дальний поход за несколько дней до нового 2022 года", - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что на переходе в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях экипажи кораблей провели серию плановых учений по борьбе за живучесть кораблей. Личный состав аварийно-спасательных групп провел тренировки по нескольким сценариям. Военнослужащие выполнили нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, поиску и герметизации условно горящего отсека, а также устранению условной пробоины.

Планируется, что в период дальнего похода корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105 годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов. За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.