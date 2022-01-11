Воинские части ВВО на Курильских островах получили модернизированные танки Т-80БВ

ТАСС, 11 января. Воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах получили партию модернизированных танков Т-80БВ, которые из-за технических особенностей называют "летающими", сообщила во вторник пресс-служба округа.

"В 2021 году на вооружение воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ. Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван "летающим" танком", - говорится в сообщении.

Эта машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, это в значительной мере соответствует суровым зимам островного региона. Помимо этого, за счет установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика, стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения, радиостанций, а также модульной динамической защиты значительно повышается эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач.

Перед поступлением современных боевых машин в соединение экипажи танков осваивали технику на тренажерах, а после ее введения в эксплуатацию были проведены практические упражнения по вождению с выполнением контрольных стрельб.