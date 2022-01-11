Самолеты ВКС России вывезли из Казахстана 1 719 россиян и иностранцев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России вывезли из Казахстана 1 719 россиян и иностранцев. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1 719 российских и иностранных граждан", - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в понедельник самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Республики Казахстан в Москву 258 человек, из них 247 российских и 11 иностранных граждан.

Доставленные в Россию самолетами военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки, на отдых к родственникам. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алматы российские туристы оставались в гостиницах города.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

От Российской Федерации в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.