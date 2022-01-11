Летчики ЦВО выполнили первые в 2022 году 50 учебно-боевых задач в России и Киргизии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Экипажи около 30 самолетов Центрального военного округа (ЦВО) выполнили первые 50 учебно-боевых задач в 2022 году на аэродромах в России и Киргизии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, самолетов-разведчиков Су-24МР, штурмовиков Су-25 и транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26 авиационного объединения ЦВО приступили к отработке первых в 2022 году учебно-боевых задач.

"В ходе учебно-боевой работы на аэродромах в Свердловской и Челябинской областях, Пермском и Красноярском краях, а также в Республике Киргизия экипажи выполнили более 50 задач", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отработке задач были задействованы порядка 30 самолетов и более 500 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Летчики отработали огневое поражение условного противника, мониторинг воздушного пространства, разведку объектов "противника" и патрулирование районов дислокации войск. Экипажи транспортной авиации выполнили задачи по условной переброске техники и личного состава в районы выполнения учебно-боевых задач.