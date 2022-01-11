Коллективные миротворческие силы ОДКБ несут службу по охране объектов Казахстана

АЛМА-АТА, 11 января. /Корр. ТАСС Глеб Ирисов/. Российские миротворцы полностью наладили процесс несения службы и свой быт в главном пункте базирования группировки на территории Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища.

Российские военнослужащие развернули все необходимые для жизнедеятельности группировки объекты и службы. На территории воинской части развернут штаб, узлы связи, установлено усиленное охранение территории объекта, а также созданы импровизированные парки боевых машин.

Размещается личный состав в просторных и комфортных отапливаемых казармах, предоставленных казахской стороной. Военнослужащие уже вошли в привычный для себя военный распорядок дня, организовав дежурства и наряды.

Для российских военных, а также для представителей миротворческих контингентов других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимающая сторона организовала трехразовое горячее питание на территории военного училища. Также организована работа бани. Есть возможность сходить в магазин - в училище функционируют два пункта реализации бытовых товаров и продуктов питания.

На охраняемых объектах военнослужащие ВС России несут дежурство в три смены. На многих постах силами местных администраций объектов организованы места для приема пищи, бойцы во время отдыха могут посмотреть телевизор.

Организация обороны и вооружение

Как отмечают представители командования, охрана и оборона объектов миротворцев организована на высшем уровне.

На внешних периметрах службу несут бойцы казахстанской армии, в то время как у российских военных есть возможность усиливать по своему усмотрению основные, самые опасные направления. В том числе проведено дополнительное инженерное оборудование местности, созданы укрытия для техники и людей.

На вооружении российских военных, которые располагаются на базе в училище, - бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" с дистанционными боевыми модулями "Арбалет" и новейшие бронемашины повышенной защищенности "Тайфун". Также сопровождение всех воинских колонн и передвижение нашей техники сопровождают машины военной полиции Казахстана.

Что касается стрелкового вооружения, то у военнослужащих Воздушно-десантных войск имеются новейшие автоматы производства концерна "Калашников" АК-12, снайперские винтовки СВД, ручные пулеметы ПКП "Печенег", пистолеты Ярыгина и ПМ, а также гранатометы.

Объекты под охраной

Помимо охраны основного пункта базирования на территории военного училища, миротворцы ОДКБ помогают обеспечивать безопасность различных стратегических объектов в Алма-Ате и ее пригородах. Российские десантники обороняют международный аэропорт, генеральное консульство России, главный узел связи "Казах-телеком", ТЭЦ-3, главный водозабор и насосную станцию, а также основные вышки связи.

В свою очередь представители Киргизии обеспечивают безопасность ТЭЦ-2, объекта, снабжающего город около 60% электроэнергии и тепла. "Наша задача здесь - помощь братскому народу Казахстана и обеспечить охрану и оборону важных государственных объектов. В настоящее время наша задача - обеспечить бесперебойную работу и охрану ТЭЦ-2", - заявил заместитель командира бригады ВС Киргизии "Скорпион".

Военнослужащие миротворческого контингента Белоруссии организовали охранение стратегически важного военного аэродрома Жетыген в пригороде Алма-Аты, который принял первые самолеты с миротворцами. Также под охрану был взят крупнейший в Казахстане арсенал артиллерийских боеприпасов близ села Капчагай в 60 км от Алма-Аты.

Контингент из Армении защищает городской хлебозавод и водоканал "Дружба". Военнослужащие Таджикистана обороняют вторую по важности точку энергетического комплекса города - ТЭЦ-1.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В настоящий момент основной задачей российских подразделений является взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты.

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