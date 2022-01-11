Шойгу распорядился временно сократить командировки военных за рубеж из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился временно сократить зарубежные служебные командировки и отпуска военных, чтобы не допустить в Вооруженных силах РФ распространения омикрон-штамма.

"Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками", - заявил он во вторник на селекторном совещании.

Эта мера принята в связи с появлением нового штамма коронавируса, отметил он. "В связи с появлением нового омикрон-штамма необходимо принять ряд дополнительных мер по защите личного состава, - сказал Шойгу. - Руководителям образовательных организаций министерства обороны обеспечить жесткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков".

"На этот период заместителям министра обороны, главнокомандующим видами вооруженных сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота, - распорядился министр. - Кроме того, в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий строго соблюдать установленные ограничения".

Он также поручил Главному военно-медицинскому управлению поддерживать на требуемом уровне запас экспресс-тестов, медицинского имущества, средств индивидуальной защиты и резерв коечного фонда на случай ухудшения эпидемической ситуации, в том числе среди гражданского населения. "Оперативному штабу продолжить работу по недопущению распространения в войсках COVID-19", - поставил задачу Шойгу.

"По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется, и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами, как это было и в прошлом году", - сказал министр обороны. При этом он отметил, что в минувшем году число заболевших коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах РФ сократилось. "Все мероприятия по борьбе с COVID выполнены в полном объеме", - подчеркнул он.