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Протесты в Казахстане
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Самолет Минобороны РФ доставил 145 россиян из Казахстана в Москву

В Минобороны ранее сообщили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Самолет Министерства обороны РФ доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

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"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели из Алма-Аты в Москву. На борту каждого из них находилось по 145 российских граждан. В военном ведомстве подчеркнули, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи".

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.

Самые масштабные беспорядки прошли в Алма-Ате, был захвачен аэропорт. Силовики вернули контроль над городом и аэропортом, но он все еще не возобновил работу, что приводит к вынужденной отмене части рейсов.

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Второй Ил-76 ВКС РФ доставит в Москву из Казахстана 145 россиян
Самолет вылетел с аэродрома Алма-Аты
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