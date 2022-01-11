Второй самолет Минобороны доставил 145 россиян из Алма-Аты в Москву

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Второй самолет Министерства обороны РФ доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

"Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели из Алма-Аты в Москву. На борту каждого из них находилось по 145 российских граждан. В Минобороны РФ отметили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи".