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Второй самолет Минобороны доставил 145 россиян из Алма-Аты в Москву

В ведомстве отметили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Второй самолет Министерства обороны РФ доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

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"Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели из Алма-Аты в Москву. На борту каждого из них находилось по 145 российских граждан. В Минобороны РФ отметили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи".

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Самолет Минобороны РФ доставил 145 россиян из Казахстана в Москву
В Минобороны ранее сообщили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи"
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