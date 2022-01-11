Шесть Ил-76 Минобороны РФ зарезервировали для вывоза граждан из Алма-Аты 12 января

АЛМА-АТА, 11 января. /ТАСС/. Группировка из шести самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России будет зарезервирована для вывоза российских граждан из аэропорта Алма-Аты в среду, 12 января. Об этом ТАСС сообщил представитель российского миротворческого контингента в Казахстане.

"На 12 января у нас под вывоз граждан зарезервировано шесть бортов ВТА", - отметил он.

По его словам, самолеты будут отправляться по мере заполняемости пассажирами. "Сколько конкретно самолетов улетит завтра в Москву будет зависеть от количества людей, которые захотят в этот день вернутся на родину", - подчеркнул собеседник.

В среднем на борту каждого Ил-76 планируется разместить до 145 пассажиров, при условии, что на одного пассажира будет приходиться не более одного места багажа.