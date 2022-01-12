Корабли Балтфлота совершат более десяти походов в дальнюю зону в 2022 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Корабли Балтфлота совершат в 2022 году более десяти походов в дальнюю зону. Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.

"В этом году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше десяти походов кораблей в дальнюю морскую зону, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах", - сказал Лиина.

Он подчеркнул, что усилия Балтийского флота направлены на обеспечение военно-морских интересов РФ. "Моряки-балтийцы продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России", - также отметил он.