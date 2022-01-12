Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО освоят на полигонах новые способы тактических действий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) в составе батальонных тактических групп освоят новые способы тактических действий на полигонах юга России. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии приступили к первым занятиям в новом году на общевойсковых полигонах. <…> Батальонные тактические группы освоят новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский", - говорится в сообщении.

В ходе занятий будут задействованы мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотной авиацией, группы аэрозольного противодействия и радиоэлектронной маскировки, отметили в пресс-службе

Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано более чем на 20 общевойсковых полигонах на юге России, а также в Абхазии, Армении и Южной Осетии.