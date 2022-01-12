{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Миротворцы в Казахстане ведут наблюдение с БПЛА в четырех районах воздушной разведки

Миротворцы осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Миротворцы ОДКБ в Казахстане ведут круглосуточный мониторинг при помощи беспилотных летательных аппаратов в четырех районах воздушной разведки. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Хроника событий
Протесты в Казахстане. Хроника событий

"Для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно в четырех районах воздушной разведки, результаты которого в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления", - говорится в сообщении.

Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально значимых объектов, в том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал "Дружба", три центра телекоммуникаций "Алматы-телеком".

Ранее сообщалось, что за последние сутки подразделениями коллективных миротворческих сил ОДКБ приняты под охрану пять важных социально значимых объекта.

Теги
КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Более 10 тыс. военнослужащих ЮВО освоят на полигонах новые способы тактических действий
Боевое слаживание мотострелковых, танковых взводов и артиллерийских батарей организовано более чем на 20 общевойсковых полигонах на юге России
Читать полностью