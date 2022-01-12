Новый корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов" прибыл в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов", принятый в состав Черноморского флота (ЧФ) в августе прошлого года, прибыл в Севастополь, где проведена церемония встречи, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ЧФ.

"Экипаж завершил межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, в ходе которого корабль прошел более 5 тыс. морских миль, дважды преодолев 7-балльный шторм, один раз 6-балльный и трижды 5-балльный, что стало внеплановым испытанием мореходных качеств корабля и профессионализма экипажа", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в церемонии встречи нового корабля в Севастополе приняли участие командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Феликс Меньков, ветераны соединения охраны водного района ЧФ, представители общественных организаций и духовенства. "Экипаж встретили с военным оркестром, хлебом-солью и традиционным жареным поросенком", - говорится в пресс-релизе.

Новейший корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов" был построен на Средне-Невском судостроительном заводе и принят в состав Черноморского флота в августе 2021 года. Он стал третьим кораблем проекта 12700, выполняющим задачи на ЧФ.

Для изготовления корпуса корабля использовался композитный материал. Водоизмещение "Георгия Курбатова" составляет 890 тонн, длина - 61 м, ширина 10 м, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узлов, экипаж - свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа, отмечается в пресс-релизе.