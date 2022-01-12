Цифровой макет атомной подлодки впервые в России создан на северодвинском Севмаше

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Цифровой макет атомной подводной лодки впервые в России создан на Севмашпредприятии (Севмаш, входит в ОСК) в Северодвинске Архангельской области, сообщила пресс-служба предприятия.

"На Севмаше впервые в России был создан цифровой макет атомной подводной лодки. Проект реализован в рамках единого проектно-производственного пространства, созданного предприятием и четырьмя конструкторскими бюро", - указано в сообщении.

Над технологией работали специалисты Севмаша, конструкторских бюро "Северное ПКБ", "Рубин", "Малахит" и "Алмаз". В процессе применялись технологии реверсного проектирования, объемного лазерного сканирования, внедрялись оптико-электронные инструменты измерений. Новые технологии позволили избежать дорогостоящих и трудозатратных переделок.

На основании трехмерной модели подводной лодки, разработанной специалистами Севмаша, была выпущена технологическая документация для изготовления корпусных конструкций. Также спроектированы маршруты прокладки трубопроводов, размещено оборудование и сымитированы процессы сборки и работы сложных изделий машиностроения.

Пилотный проект показал свою эффективность. Благодаря цифровизации и трехмерному моделированию значительно повышена точность расчетов и эффективность конструкторско-технологической подготовки процессов, а также степень проработки. Результаты утверждены управляющим комитетом проекта, генеральным директором Севмаша Михаилом Будниченко, генеральным директором ОСК Алексеем Рахмановым. Сейчас на предприятии идет масштабирование проекта.