Учения с участием 1 тыс. артиллеристов и мотострелков ЦВО стартовали в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Учения с участием около 1 тыс. военнослужащих артиллерийских и мотострелковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) стартовали в среду на полигоне в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"В ходе учения, которое продлится в течение двух дней, военнослужащие отработают совершение марша, развертывание полевой системы управления подразделениями, боевое слаживание различных формирований, ведение оборонительных действий. <...> Всего к учению привлечено около 1 000 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений, а также задействовано около 60 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

В практических этапах учений будут задействованы расчеты беспилотников "Орлан" для контроля поражения мишеней и корректировки огня артиллерии, расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и боевых машин пехоты БМП-2.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Тывы и Хакасии. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.