Формирование двух новых дивизий завершится на юге России в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Формирование двух новых дивизий завершится в текущем году на юге России. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) со ссылкой на командующего Александра Дворникова.

"Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа", - сказал Дворников, слова которого привели в пресс-службе.

Кроме того, в 2022 году будет развернут до полного состава 415-й учебный центр подготовки младших специалистов. Это, как отметили в пресс-службе, позволит обеспечить плановую подготовку для ЮВО, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии более пятью тысячами водителей, наводчиков и механиков-водителей.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году была вновь сформирована 19-я мотострелковая дивизия в составе 58-й общевойсковой армии, а в 2021 году в составе 8-й общевойсковой армии завершился первый этап формирования 20-й мотострелковой дивизии.