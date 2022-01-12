Зенитный полк ЦВО в Сибири получит модернизированные системы С-300ПМ-2 в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Красноярском крае, получит модернизированные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2 "Фаворит" до конца 2022 года. Об этом журналистам сообщил в среду командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 "Фаворит", по своим боевым характеристикам сопоставимые с С-400 "Триумф", усилят боевые возможности по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири", - сказал он.

Лапин добавил, что новая техника в сравнении с предыдущей версией обладает большей дальностью обнаружения и уничтожения целей, способна одновременно наводить большее число ракет и обстреливать большее число целей.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что С-300ПМ-2 является глубокой модернизацией комплекса С-300. Обновленные ЗРС отличаются повышенной помехоустойчивостью, оснащены новой многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, станцией наведения и новыми ракетами.