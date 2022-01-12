Экипажи Су-34 преодолели ПВО и уничтожили самолеты "противника" под Курганом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) преодолели системы противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожили аэродром и самолеты условного противника в ходе первых в 2022 году учебно-боевых полетов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"В рамках отработки задач экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли около 20 бомбовых ударов по условным объектам аэродромной инфраструктуры "противника" и выполнили более 30 пусков неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух - поверхность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при подлете в район выполнения учебно-боевых задач летчики преодолели эшелонированную систему противовоздушной обороны с помощью радиоэлектронного комплекса "Хибины", действуя на предельно допустимой минимальной высоте около 50 м.

Уточняется, что для эффективного вскрытия ПВО "противника" экипажи осуществляли подлет с различных направлений. Бомбовые удары летчики наносили последовательно из горизонтального полета, а ракетные удары - из пикирования по заранее заданным целям.

В учениях экипажей оперативно-тактической авиации, которые прошли под Курганом, было задействовано 12 единиц авиационной техники: истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты разведчики Су-24МР, около 20 единиц наземной техники и порядка 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.