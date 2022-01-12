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Протесты в Казахстане

Самолет ВКС доставил 146 граждан России из Казахстана в Москву

Самолет ВКС РФ доставил 146 граждан России из Казахстана в Москву - Минобороны.

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