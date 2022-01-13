Госкомиссия рекомендовала принять ракету "Циркон" на вооружение ВМФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Госкомиссия по итогам государственных испытаний рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

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"Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России", - сказал он.

По данным собеседника агентства, испытания "Циркона" с подводного носителя после двух выполненных осенью 2021 года успешных пусков должны продолжиться в 2024 году.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработаны и производятся "Цирконы", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Ранее НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению этих ракет для ВМФ РФ. 24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ.

24 декабря президент России Владимир Путин сообщил о залповом пуске "Циркона". Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно".