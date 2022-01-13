Новое судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" прибыло в Новороссийск

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Экипаж судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" завершил переход из Балтийского моря и прибыл в Новороссийск. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" прибыло в пункт постоянной дислокации в Новороссийскую военно-морскую базу. Экипаж завершил межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот совместно с кораблем противоминной обороны "Георгий Курбатов", - говорится в сообщении.

Судно "Всеволод Бобров" было принято в состав Военно-морского флота в августе, на нем был поднят Андреевский флаг, напомнили в пресс-службе. Во время перехода в Черное море экипаж выполнял задачи в различных условиях плавания и подтвердил готовность работать в штормовых условиях.

Проект судна разработан Петербургским конструкторским бюро "Спецсудопроект", его водоизмещение - 9,5 тыс. тонн, дальность плавания - более 5 тыс. миль, автономность - 60 суток. Судно предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.