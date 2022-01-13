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Российские корабли зашли в индийский порт Кочин

В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что "спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" зашел в порт Кочин (Индия). Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива", - отметили на флоте.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" вышел в дальний поход из Владивостока 29 декабря 2021 года.

Планируется, что в период выполнения поставленных задач корабли посетят с заходами порты ряда государств.

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