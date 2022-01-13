Определен порядок вывода миротворческого контингента из Казахстана

АЛМА-АТА, 13 января. /ТАСС/. Все контингенты миротворцев, кроме киргизского, будут выводится из Казахстана самолетами ВКС РФ примерно по 20 вылетов в день. Об этом сообщил журналистам представитель миротворцев.

"Запланировано по 20 бортов в день. В первую очередь будут выводится иностранные контингенты, а затем и российские десантники", - сообщил он.

По его словам, контингент Киргизии отправится к местам постоянной дислокации наземным транспортом.

"В ближайшие двое суток запланированы вылеты самолетов с миротворцами Армении, Белоруссии и Таджикистана с аэродромов Алма-Аты и Жетыген", - уточнил собеседник.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.