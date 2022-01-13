Путин оценил вклад сил ОДКБ в стабилизацию ситуации в Казахстане

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнили свою задачу в Казахстане, поэтому теперь им надо возвращаться домой.

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"В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили", - сказал глава государства на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в четверг.

Путин поблагодарил главу ведомства, "Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу". "Хочу выразить надежду, что эта практика применения наших вооруженных сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу", - добавил президент.

Президент убежден, что миротворцы сыграли важную роль в решении кризиса. "Сергей Кужугетович, миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что "удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны".

По словам Путина, операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане была организована быстро, слаженно и эффективно, при этом большую роль сыграла российская авиация. "Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно", - отметил он.

Президент подчеркнул, что помощь со стороны ОДКБ позволила восстановить в Казахстане порядок, благодаря этому республика может далее уже в спокойном режиме решать вопросы социально-экономического и политического характера.

"То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно", - подчеркнул глава российского государства.

Он отметил, что, по сути, это была первая такая операция сил ОДКБ. "Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно", - указал Путин.