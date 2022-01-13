Сирийский боевой опыт используют при модернизации самолетов Дальней авиации

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Боевой опыт, в том числе сирийский, будет использован при модернизации самолетов Дальней авиации ВКС России. Об этом в интервью газете "Независимое военное обозрение" сообщил командующий Дальней авиацией, Герой России Сергей Кобылаш.

"Естественно, что любой передовой опыт, в том числе и сирийский, наработки и последние технические достижения будут использованы при модернизации. Круг решаемых Дальней авиацией задач очень широк, однако мы не стоим на месте. В рамках боевой подготовки постоянно ведется работа по усовершенствованию действующих и разработке новых приемов и способов применения Дальней авиации", - сказал он.

Кобылаш подчеркнул, что с учетом открывающихся возможностей все поставленные и перспективные задачи будут решаться на порядок лучше, быстрее и точнее.

"Программа модернизации включает в себя массу нововведений, призванных повысить боевой потенциал самолетов и эффективность применения комплексов в целом. Производится замена оборудования и целых систем на современные, закладывается возможность применения перспективного вооружения и новых двигателей. Все это позволит эффективно использовать проверенную и очень надежную технику до момента внедрения авиационных комплексов нового поколения", - отметил командующий Дальней авиацией.

По словам Кобылаша, также уже воплощаются в жизнь планы по обновлению парка учебных самолетов. "Например, в Краснодарское училище летчиков поступили новые учебные самолеты ДА-42, которые оснащены современным оборудованием и средствами отображения информации, что позволит выпускникам быстрее осваивать модернизированную технику", - сказал он.

Досягаемость целей по акватории Средиземного моря

Кобылаш сообщил, что посадка и работа дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим в Сирии подтвердила параметры досягаемости целей этими самолетами по всей акватории Средиземного моря.

"Посадка и работа самолетов Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим - это, конечно, по-своему знаковое событие. Во-первых, экипажами дальней авиации освоен новый аэродром и обозначено присутствие дальней авиации в Средиземноморском регионе. Во-вторых, получен уникальный опыт взаимодействия с флотом по поиску морских объектов в реальных условиях обстановки, подтверждены параметры досягаемости целей самолетами Ту-22М3 во всей акватории Средиземного моря", - сказал он.

Кобылаш подчеркнул, что подобная операция существенно отличается от дружественного визита в другие страны. "Ведение боевых действий на территории Сирии накладывает существенный отпечаток на подготовку: это и обеспечение безопасности перелета в воздухе, охрана и оборона самолетов на земле, согласование многочисленных вопросов взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами и, конечно, определенные риски в зоне продолжающегося конфликта, а также повышенный интерес со стороны других стран", - сказал он.

Интенсивность полетов

По словам командующего, в последнее время значительно возросла интенсивность полетов, а география значительно расширилась. Благодаря этому теперь большая часть летного и инженерного состава дальней авиации РФ имеет боевой опыт.

"В настоящее время летаем больше и дальше. Выполняли задачи с посадкой на аэродромах иностранных государств, таких как Индонезия, Венесуэла, ЮАР, Никарагуа, Сирия. Дальняя авиация постоянно расширяет районы своего присутствия. В 2021 году дальней авиацией выполнялись полеты в акватории Баренцева, Норвежского, Северного, Южно-Китайского, Японского, Балтийского, Черного морей и полеты по плану совместных учений с Вооруженными силами государств - участников Договора о коллективной безопасности", - напомнил он.

Кроме этого, в 2021 году выполнены совместные полеты на воздушное патрулирование с военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая. Все полеты выполнялись в соответствии с планами подготовки и расширения военного сотрудничества.

В мае 2021 года Минобороны РФ сообщило, что три бомбардировщика Ту-22М3 впервые прибыли на российскую авиабазу Хмеймим и совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря. В военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. Военные эксперты выразили мнение ТАСС, что полет российских Ту-22М3 на аэродром Хмеймим показывает зарубежным партнерам возможности российской группировки, базирование этих самолетов в Сирии увеличит ее потенциал.