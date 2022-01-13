Командующий Дальней авиацией сообщил, что в Арктике регулярно проводят учения

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская дальняя авиация регулярно проводит учения по работе в арктической зоне. Об этом в интервью газете "Независимое военное обозрение" сообщил командующий Дальней авиацией Военно-воздушных сил РФ Герой России Сергей Кобылаш.

"Постоянно стратегическая авиация в Арктике не базируется, но регулярно в соответствии с планами боевой подготовки проводятся учения с перебазированием и работой на данных аэродромах", - сказал он.

По его словам, использование арктических аэродромов органично вписывается в концепцию развития инфраструктуры российского Севера и значительно расширяет возможности дальней авиации по выполнению поставленных задач.

"Все наши северные аэродромы круглогодично поддерживаются в эксплуатационной готовности. Аэродромы укомплектованы необходимой техникой и запасами материальных средств. Разработана и выполняется обширная дорожная карта по глубокой модернизации как самих аэродромов, так и социально-бытовых объектов гарнизонов", - напомнил Кобылаш.

Он отметил, что служба и быт в удаленных гарнизонах организованы на хорошем уровне, с учетом сложных климатических условий.